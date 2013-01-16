Путин стал глаголом во Франции

Французы придумали неологизм – poutiner («путине»). В соцсетях жители Франции обсуждают, что, в связи с недавними событиями, фамилия президента Владимира Путина стала новым глаголом французского языка. Слово poutiner означает «за сутки попросить и получить паспорт».



Ранее 6 декабря в Сочи президент Путин лично вручил известному французскому актеру Жерару Депардье российский паспорт. 3 декабря глава государства официально предоставил гражданство Депардье, который занят поисками страны, где бы он мог платить налоги.