Яшин и Немцов назвали бредом заявление о своем исключении из КС

Член политсовета «Солидарности» Илья Яшин опроверг информацию, что его и Бориса Немцова могут исключить из Координационного совета оппозиции за активное участие в акции против «закона Димы Яковлева». Ранее в среду об этом написали «Известия» со ссылкой на другого члена КС и лево-центристской партии «Свобода» Акима Палчева.

“Эта публикация в “Известиях” – чушь, - цитирует Яшина Public Post. - Вы - солидное издание, зачем вы этим занимаетесь? Арам Габрелянов (председатель совета директоров ОАО “Известия” - прим. ред. «АН-онлайн») копается в дерьме и пытается его по стенке размазывать. Габрелянов написал очередную чушь. Никто никого не может исключить из Координационного совета оппозиции. Здесь нечего комментировать”.

Палчев заявил, что Яшина и Немцова необходимо выгнать из КС и «конвоировать на Колыму» за участие в «Марше против подлецов». По его мнению, ни в коем случае нельзя отдавать российских детей в США и лоббировать американские интересы.

Немцов назвал Палчева провокатором, которого намеренно «заслали» в КС, «которого теперь будет раскручивать Габрелянов».

«Митинг против подлецов» прошел в Москве в воскресенье 13 января. По разным оценкам, в нем приняли участие от 10 до 50 тыс. человек.