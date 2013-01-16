В Москве проходит пикет в поддержку участницы Pussy Riot М. Алехиной
16 января 2013, 14:11 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]
У здания представительства Пермского края на Тверской улице в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алёхиной. Суд города Березняки сегодня рассматривает ходатайство об отсрочке наказания в виде двух лет лишения свободы.
Адвокаты подзащитной просят отложить отбывание срока матери 5-летнего ребенка до момента, когда ему исполнится 15 лет. Пикетчики меняют друг друга, не произносят никаких антиправительственных лозунгов, читают стихи. Сотрудники полиции пока никого не задерживают.