Суд оставил ростовского журналиста в СИЗО на второй год

В Ростовском областном суде состоялось очередное заседание по делу журналиста и главного редактора газеты «Уполномочен заявить» Александра Толмачёва. И в этот раз адвокатам подозреваемого в вымогательстве известного в регионе «правдоруба» не удалось оспорить меру пресечения.

Вчера областной суд вынес решение оставить журналиста за решёткой до двадцатого февраля. Коллеги Александра и правозащитники уверены, что для дальнейшего пребывания Толмачёва в стенах следственного изолятора нет никаких оснований. В Ростове-на-Дону и Новочеркасске (где он был задержан) неоднократно проходили общественные акции в защиту Толмачёва.

Ранее - 28 декабря прошлого года, несмотря на заявленный Толмачёвым отвод судей, состав кассационной коллегии областного суда изменён не был, 10 января в суд не смогли явиться адвокаты Толмачёва, и лишь на третьем заседании, жалобу на решение о продлении срока содержания под стражей, наконец, рассмотрели.

Журналист присутствовал на суде посредством видеосвязи. Как только один из судей начал зачитывать решение, Толмачёв покинул видеоконференцию, не дослушав решение представителей коллегии.

«Это же явное нарушение законодательства! - заявил «АН-онлайн» ростовский правозащитник Вячеслав Алтухов. Ведь изначально было заведено четыре уголовных дела, которые объединили в одно. Но из трёх обвиняемых «закрыли» только одного журналиста Толмачёева. И только он один уже второй год находится в СИЗО. К тому же, сейчас расследование уголовного дела уже завершено, и идёт ознакомление с его материалами».

Напомним, Александр Толмачёв оказался за решёткой 20 декабря 2011 года, то есть находится в заключении без решения суда уже больше года. В суде тогда объяснили меру пресечения «заключение под стражей» тем, что известный журналист может повлиять на ход следствия. Журналист, редактор и издатель в одном лице прославился своими антикоррупционными публикациями, разоблачающими представителей региональных властей – судебной, исполнительной и законодательной. Обвиняется Толмачёв в вымогательстве взятки в миллион рублей.

За время нахождения в СИЗО у подполковника запаса Александра Толмачёва резко ухудшилось состояние здоровья – его даже госпитализировали в окружной военный госпиталь. Сейчас почти каждый день к нему на вызов приезжают врачи «скорой помощи», но журналист, тем не менее, продолжает оставаться до суда второй год под стражей.

Александр Толмачёв долгое время сотрудничал с «Аргументами недели».