В Казани закрыли мечеть с неоднозначной репутацией

По официальной версии Мечеть Аль-Ихлас закрыта сегодня утром на реконструкцию и передана Духовному управлению мусульман республики, а по неофициальной – причиной закрытия мечети стал организованный ее прихожанами в декабре 2012 года автопробег в честь освобождения из мест лишения свободы жителя Казани Ильдара Шайхутдинова, осужденного за участие в деятельности международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

К процессу закрытия мечети были привлечены силовые структуры, так как добровольно здание мечети, расположившаяся в бывшей котельной на улице Декабристов, прихожане освобождать не желали.

Как сообщили «АН-онлайн» очевидцы события, около восьми часов утра представители силовых структур погрузили несколько человек, среди которых был и настоятель мечети Ахмат-хазрат, в автозак и увезли в неизвестном направлении.

Волнения по поводу закрытия мечети не утихают и в эти часы. Десятка два прихожан на повышенных тонах выражают свое недовольство представителям силовых структур и журналистам. Официальных комментариев никто из них не дает.

Как сообщают официальные источники, уведомление о закрытии здания было отправлено руководству мечети Аль-Ихлас еще на минувшей неделе.