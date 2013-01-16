РПЦ опровергает народное поверие о святой воде из водопровода

Настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов в среду пояснил, что народное поверие о том, что в Крещение любая вода, даже водопроводная, становится святой, неверно.

Напомним, Крещение Господне - это христианский праздник, который отмечается в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Крещение празднуется в ночь на 19 января, в России этот праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде, в специально прорубаемых и освещаемых прорубях-иорданях.

Протоиерей Максим Козлов рассказал журналистам, что "в большинстве не только московских, но и в любом городе находящихся храмов, вода для освящения в праздник Крещения берется именно из водопровода, а не завозится из Иордана спецрейсами. Так что освящение воды — это не процесс изменения ее биохимического состава, речь идет о духовной составляющей. Если же речь идет о том, что можно ли налить дома ванну с 18-го на 19-е и считать, что это та же вода, освящаемая в церкви — то это не так. Потому что воспринимается как освященное в церкви то, что в церкви и освящается. Православие не знает чудес как фокусов, и не практикует таковых".

Тем людям, которые хотят набрать святой воды, священник посоветовал - не полениться и сходить за ней в ближайший храм, тем более, что вода раздается там бесплатно. А кроме того, допускается разбавление воды, взятой в церкви, по его словам, от концентрации ее свойства не зависят, поэтому "достаточно набрать в храме маленькую бутылочку", передают интернет-СМИ.

А по мнению ученых, святая вода - это вода, освещенная в церкви во время обряда водоосвящения. Она считается целебной и чудотворной. Свойство такой воды можно объяснить и с научной точки зрения, и с духовной. С научной - результат использования серебряных крестов и чаш при освящении воды, которые оставляют в воде ионы серебра, обладающим легким бактерицидным действием. Церковь придает такое значение воде, как наличия в ней благодати Святого Духа.