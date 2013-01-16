Главгосэкспертиза рассмотрит новый пакет документов по стоимости стадиона

Правительство города готовит новый пакет документов по смете строительства стадиона на Крестовском острове, в случае их подачи Главгосэкспертиза может рассмотреть их в течение двух-трех недель.

Об этом журналистам сообщил аудитор Контрольно-счетной палаты Петербурга Юрий Илларионов, передает корреспондент «БалтИнфо».



По данным КСП, в конце декабря заказчик объекта - Комитет по строительству Петербурга - отозвал документы из Главгосэкспертизы, где была указана смета строительства суммой почти в 44 млрд рублей. Сейчас город готовит новую заявку. Как скоро она будет направлена в Главгосэкспертизу, информации в пресс-службе комитета по строительству пока нет. Накануне на коллегии СП РФ председатель комитета по строительству Андрей Артеев сообщил, что документы готовятся.



Юрий Илларионов со ссылкой на руководство Главгосэкспертизы сообщил, что документы от комитета по строительству в случае подачи могут быть рассмотрены в течение двух-трех недель в первоочередном порядке

С точки зрения аудиторов и экспертов Счетной палаты РФ, всего у города есть возможность сэкономить порядка 15-20% заявленной стоимости проекта, то есть около 10 млрд рублей.