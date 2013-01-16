К крещенским купаниям готовятся не только православные христиане, но и МЧС

Накануне традиционных крещенских купаний в Петербурге окунуться "в омут с головой" готовы не только православные верующие, но и сотрудники МЧС. Но не ради духовных исканий, а по долгу службы.

Прорубей - так называемых "иорданей" - будет меньше, чем обычно. 16 вместо 21 в прошлом году. А вот желающих окунуться может оказаться, наоборот, больше. И не за счет верующих. Судя по некоторым молодёжным сайтам в Интернете, в крещение возможны несанкционированные купания только ради экстрима. Они потенциально опасны для тех, кто решит, так сказать, смыть грехи без контроля оперативной водолазной группы. Спасатели взяли несколько потенциально опасных объектов под особый контроль.

Если ориентироваться на опыт предыдущих лет, 19 января в петербургских "иорданях" совершают омовения более 10 тысяч горожан. Врачи предупреждают - тем, кто планирует на Крещение погружаться в воду не ради духовного очищения, лучше от экстремальной затеи воздержаться. Закаляться нужно начинать хотя бы в августе, передают ВЕСТИ.Санкт-Петербург.