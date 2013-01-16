Вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем «Твиттере» сообщил, что на научно-производственном объединении "Ижмаш" началось создание корпорации "Калашников". Он встретился с генеральным директором предприятия Константином Бусыгиным.

«Наметили пути оздоровления предприятия и создания корпорации КАЛАШНИКОВ».

Ранее Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил объединить в единый концерн "Ижмаш" и "Ижмех", занимающиеся производством стрелкового оружия.

Создатель легендарного автомата Михаил Калашников разрешил использовать свое имя в названии концерна оружейных заводов.

"Ижмаш" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра гражданской продукции - охотничьих ружей, спортивных винтовок, станков и инструмента. Продукция "Ижмаша" поставляется в 27 стран мира, включая США, Великобританию, Германию, Норвегию, Италию, Канаду, Казахстан и Таиланд.



"Ижмех" - многопрофильное предприятие с технологиями машиностроения, металлургии, приборостроения, микроэлектроники, выпускающее гражданское и служебное оружие, электроинструмент, нефтегазовое и упаковочное оборудование, медицинскую технику, точное стальное литье, сообщает ИТАР-ТАСС. Приоритетное развитие и основную долю в товарном производстве занимает изготовление спортивно- охотничьих ружей и пистолетов.