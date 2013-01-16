Спасатели посоветовали, что нужно выпить перед заходом в ледяную воду в Крещение

В среду в пресс-службе ГУМЧС по Москве рассказали, как надо вести себя и что нужно выпить перед заходом в ледяную воду в Крещение. Спасатели советуют перед купанием в проруби во избежание переохлаждения выпить не спиртное, а рыбий жир.

По утверждению спасателей, основной причиной несчастных случаев при купании в ледяной воде становится переохлаждение, поскольку организм не может возместить потерю тепла. Поэтому спасатели не рекомендуют погружаться в прорубь дольше, чем на две минуты.

До проруби спасатели советуют идти в обуви, поскольку ноги замерзают первыми, а раздеваться перед купанием нужно постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь и только потом раздеться до купальника.

Кроме того, перед самым купанием в проруби "для сохранения тепла неплохо растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить что-нибудь горячее", — сказал сотрудник пресс-службы.

Купание в крещенские морозы полезно лишь закаленным людям, "особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может возникнуть спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания", — пояснил сотрудник МЧС.

Кроме того, при купании нельзя забывать об элементарных требованиях безопасности: не оставлять детей без присмотра, не выходить на лед большими группами, не распивать спиртные напитки и не выезжать на лед на автотранспорте, передают РИА Новости.