Дальневосточные спасатели готовятся к празднику Крещения

121 крещенская купель будет действовать на праздник Крещения на Дальнем Востоке. По традиции, около них будут находиться не только священники, но и сотрудники МЧС. Как сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе ДВРЦ МЧС России, всего на водоёмах региона будет организовано постоянное дежурство около 400 сотрудников ГИМС и спасателей.

Кроме этого, на акватории Японского моря у побережья Приморского края к патрулированию планируют привлечь 3 судна на воздушной подушке. Вместе с тем, недалеко от иордани будут также находиться бригады «Скорой помощи» и сотрудники полиции. При необходимости они окажут первую помощь пострадавшим.

Специалисты уже осмотрели все участки рек и озёр региона, где запланировано организовать крещенские иордани и ледяные проруби, а также проверили соблюдение мер безопасности во время массового выхода людей на лёд. Так, места купелей должны находиться недалеко от берега. В случае, если даже лед треснет, это позволит людям быстро выйти на берег. Глубина проруби не должна превышать 1,5 метра. Обязательно возле неё должен быть установлен дощатый настил для безопасного подхода к воде. А чтобы люди не получили травмы, купание в проруби не должно быть массовым, только по 1-3 человека. Как показывает статистика, во время крещенского купания на водоемах Дальневосточного региона случаев провала людей под лёд и гибели людей зарегистрировано не было.