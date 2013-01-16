Национальный резервный банк стал жертвой "клеветнической кампании в СМИ", которая вынудила клиентов забирать деньги, заявил владелец банка Александр Лебедев. По его словам, в итоге банк был вынужден сокращать активы.

Как рассказал бизнесмен Forbes, в настоящее время его банк сокращает расходы, и уже удалось снизить траты на 35 процентов. Годовые результаты банка будут "в 20 раз лучше", чем квартальные и работе финучреждения ничто "не мешает".

Сейчас Лебедев контролирует только 4,7 процента акций «Аэрофлота», все остальные - распроданы. Кроме того, НРБ реализовал всю свою недвижимость, за исключением основного здания на проспекте 60 лет Октября в Москве. Стоимость выставленной на продажу недвижимости оценивалась в 5,6 миллиарда рублей.



НРБ также избавился от подконтрольного ему банку "Воронеж" и закрыл убыточные отделения.

В течение 2012 года в НРБ прошла серия проверок Центробанка, в результате которых финучреждение было оштрафовано. По итогам третьего квартала прошлого года убыток банка составил два миллиарда рублей, а объем депозитов физических лиц сократился с 8,1 миллиарда до 600 миллионов рублей. Сам Лебедев неоднократно заявлял, что власти оказывают на него давление из-за финансирования "Новой газеты" и его поддержки другой оппозиционной деятельности.