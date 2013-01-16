Посольство Узбекистана вступилось за дворника, сломавшего челюсть подростку

Посольство Узбекистана в Москве вступилось за дворника Бахрома Хурромова, поручилось за него и выразило готовность внести за него залог. Представитель посольства Узбекистана сказал, что скандал вокруг узбека разгорелся на пустом месте.

Во вторник дипведомство отправило соответствующее заявление в суд. Дворник оказался на скамье подсудимых после инцидента, когда он в московском районе Южное Бутово 6 января вечером во дворе школы № 2008 бросил в 12-летнего мальчика черенок от лопаты. Школьник попал в больницу и рассказал, что играя в снежки, случайно попал в дворника. А тот в ответ ударил его лопатой.

Но, как оказалось, Бахром Хурромов жил и работал в Москве нелегально. Поэтому даже поручительство дипломатов может не спасти его от СИЗО, пишут «Известия».

В ходе разбирательства следователи нашли на странице «В Контакте» у потерпевшего школьника Артема Хотеева видео, где он жестоко избивает одноклассника. Выяснилось, что мальчик делает это не впервые.

Москвичи поднялись на защиту дворника — 35-летнего мигранта из Узбекистана Бахрома Хуррамова.

Подростки, проживающие рядом с местом инцидента, рассказали, как все произошло. По их словам, дворник убирал снег. Школьники подошли, начали мусорить, мешать ему. Мужчина попросил их отойти, не мешать работать, пояснив, что работает с самого утра, очень устал, у него уже нет сил. Но мальчишки, по словам очевидцев, послали его в грубой форме, продолжив ему мешать. Очевидец Александр Волков сказал, что дворник разозлился, кинул в них палку и попал одному мальчику в челюсть.

Одна из местных жительниц также рассказала, что Бахром «абсолютно положительный человек, который и мухи не обидит».

По словам Эдики Лялиной, этот дворник всегда всем помогал.

Напомним, в пресс-службе столичного главка ранее сообщили, что в МВД Москвы намерены ходатайствовать об освобождении под подписку о невыезде дворника.

Полиция проводит проверку по факту размещения в СМИ информации об увольнении задним числом корреспондента телестудии «Петровка-38» Эдики Лялиной. Она заявила, что начальство вынудило ее написать заявление об уходе.