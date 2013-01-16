Неплательщиков алиментов дагестанцы будут знать в лицо

Имена, фамилии и фотографии должников- алиментщиков в Дагестане теперь будут выставлены напоказ, сообщили в Службе судебных приставов РФ по РД. Таким образом судебные приставы намерены бороться со злостными неплательщиками алиментов.

Изображения должников и данные о них намерены показывать на рекламных табло на улицах столицы Махачкалы. Планируют также запустить специальные видеоролики социального характера, которые будут призывать «непослушных» родителей заботиться о свои детях.

«У нас цель одна – заставить платить. Это их дети, а значит – они несут ответственность за их будущее и обязаны помогать им. Как по закону Российской Федерации, так и по законам морали», - прокомментировал заместитель руководителя службы судебных приставов РФ по РД Мустафа Рамазанов.

На сегодняшний день, по официальным данным, в Дагестане уклоняются от выплаты денежных средств своим детям более 11 тысяч человек. В условиях дагестанского менталитета, как считают судебные приставы, такой метод публичного призыва заметно изменит ситуацию с должниками с лучшую сторону.