Ирина Винер не знает об уходе из большого спорта Евгении Канаевой? (ВИДЕО)

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер заявила, что ничего не знает о решении Евгении Канаевой завершить карьеру в большом спорте.

По словам самой Винер, она ничего об этом не знает. Как сказала главный тренер сборной "художниц", "должность вице-президента федерации – это дань заслугам Жени, ее порядочности, ее будущего". Ирина Винер сообщила, что Женя на Олимпиаде получила травму и сейчас лечит ногу, передает Вести.ру.

Слухи об уходе 22-летней "королевы" художественной гимнастики из спорта появились ещё в декабре прошлого года, после того как Канаева стала вице-президентом федерации. Евгения говорила, что появилось желание сменить деятельность.

Информация о том, что первая в истории двукратная Олимпийская чемпионка - "художница" решила попрощаться со спортом, во вторник, 15 января, появилась на сайте Всероссийской Федерации художественной гимнастики.

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье Евгения Олеговна Канаева родилась 2 апреля 1990 года в Омске в спортивной семье. Ее мать — Светлана Канаева, мастер спорта по художественной гимнастике, отец — Олег Канаев, мастер спорта, тренер по греко-римской борьбе.

Женю привели впервые в гимнастический зал на занятия в 5 лет. Первым ее тренером в секции омской областной детско-юношеской спортивной школы (СДЮШ) олимпийского резерва стала заслуженный тренер России Елена Арайс. В 12-летнем возрасте талантливая и трудолюбивая гимнастка была приглашена в Москву в училище олимпийского резерва.

В сборной команде России Канаева находится с 2004 года. Тренировалась под руководством заслуженных тренеров России Веры Штельбаумс и Ирины Винер.

Евгения Канаева за свою карьеру участвовала в двух Олимпиадах — в Пекине и в Лондоне. В обеих завоевала по золоту. На чемпионате мира в Японии и во Франции установила рекорд, выиграв по 6 золотых медалей. С 2007 г. выиграла 13 золотых медалей на чемпионатах Европы. Канаева награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом дружбы.