Антифа опровергли заявление о согласовании шествия 19 декабря

Оппозиционный деятель Павел Елизаров написал в своем «Твиттере», что «московские власти врут, что шествие памяти Маркелова и Бабуровой согласовано».



На сайте «Комитета 19 января» опубликовано заявление антифашистов. В нем говорится, что «Интерфакс» распространил 15 января информацию о том, что акция памяти убитых Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в Москве согласована с организаторами, ссылаясь на слова главы столичного департамента региональной безопасности Алексея Майорова. «Заявление Майорова является ложью, так как организаторы акции не согласны с предложенным мэрией альтернативным маршрутом шествия 19 января. На предложение провести встречу для обсуждения акции мэрия ответила отказом. Теперь же Майоров заявляет, что «некоторые вопросы будут решены в рабочем порядке». Что это означает, остается загадкой», - отмечают антифашисты.

Ранее сообщалось, что 9 января организаторы акции подали уведомление о проведении 19 января шествия в количестве до 2 тыс. человек от Новопушкинского сквера до метро «Кропоткинская». Мэрия предложила ограничить шествие только Тверским бульваром, а количество участников сократить до 300.