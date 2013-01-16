За курение в общественных местах будут штрафовать на три тысячи рублей

Депутаты Государственной думы готовят поправки в КоАП, устанавливающие штрафы за курение в общественных местах для физических лиц на уровне трех тысяч рублей. Они начнут действовать с 1 января 2014 года.



Пока неизвестно, кто внесет поправки — депутаты или правительство, однако согласие кабмина с концепцией уже получено. Предполагается, что штрафы начнут действовать с 1 января 2014 года.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко рассказал «Известиям», что штрафовать предполагается граждан, курящих в ресторанах, кафе, медучреждениях, магазинах, транспорте, а также других местах, не предназначенных и специально не оборудованных для курения. Планируется, что с физических лиц штрафы будут взыскивать полицейские.



Кроме того, единороссы поставят вопрос о возвращении лицензирования продажи сигарет.

Меры, ограничивающие потребление сигарет, предполагается вводить поэтапно: ряд мер вступит в силу с момента принятия законопроекта, другие будут введены с 1 июля 2014 года и с 1 января 2015 года.