Фирма обвиняемого по «делу «Оборонсервиса» продолжает выигрывать тендеры

Компания «Безопасность и связь», принадлежащая обвиняемому в мошенничестве по «делу «Оборонсервиса» Александру Елькину, выиграла тендер стоимостью 270,4 миллионов рублей.

Компания займется капитальным ремонтом шести зданий столичных инспекций Федеральной налоговой службы, пишет газета «Известия».

Отмечается, что аукцион на проведение капремонта был объявлен 15 октября 2012 года, то есть за две недели до возбуждения уголовного дела о хищениях в Минобороны. Гендиректор ОАО «Славянка» Елькин был задержан по подозрению в мошенничестве спустя месяц — 16 ноября. Еще через неделю ему и главному бухгалтеру компании Юлии Ротановой были предъявлены обвинения в хищении 53 млн рублей при выполнении госконтрактов по содержанию военных городков.



«Безопасность и cвязь» претендует еще на ряд госзаказов, в том числе — на оказание услуг ФНС Подмосковья и столичному ГСУ СКР. Причем к участию в аукционах на эти контракты компания была допущена уже после предъявления обвинений в мошенничестве ее владельцу — 5 декабря и 17 декабря 2012 года соответственно.