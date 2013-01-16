Впервые в рамках уголовного дела о махинациях в структурах ОАО "Оборонсервис" арестован действующий высокопоставленный сотрудник Минобороны — начальник хозяйственного управления (ХОЗУ) военного ведомства Николай Рябых.

Николай Рябых был задержан следователем Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР в минувший понедельник после допроса, на который он был вызван по делу одной из структур "Оборонсервиса" — ОАО "Славянка".

Как установили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, в 2010 году эта структура заключила с ХОЗУ Минобороны договор на обслуживание одного из зданий военного ведомства в Колымажном переулке Москвы. Однако к тому времени строение находилось на капитальном ремонте — все инженерные коммуникации в нем были демонтированы.



Это, однако, не мешало Николаю Рябых оплачивать как несуществующие работы, так и содержание помещений субподрядчику "Славянки" — ЗАО "Безопасность и связь" (БИС), принадлежащему уже находящимся под арестом Александру Елькину и гендиректору БИС Андрею Луганскому, сообщает «Коммерсантъ» . По данным издания, в общей сложности в 2010-2011 годах Минобороны истратило на это более 50 миллионов рублей.

По информации "Коммерсанта", в ходе допроса у следователя Николай Рябых от дачи показаний не отказывался, хотя и вины не признал. Тем не менее по ходатайству следствия Хамовнический райсуд арестовал чиновника на два месяца.