Известный французский воздухоплаватель Ксавье Фор хочет получить паспорт РФ, как и французский актер Жерар Депардье. Сейчас он живет в маленьком городке Кунгур Пермского края, а во Францию возвращаться не планирует.

Ксавье Фор - известный во Франции воздухоплаватель. Ведущий пилот самого крупного на севере клуба. Имеет 680 часов налета на воздушном шаре. А по меркам профессионалов, он - настоящий ас.

В 2012 году он приезжал в Россию на Фестиваль воздушных шаров. Вот тогда он и впечатлился огромными кунгурскими просторами.

Вернувшись в родной город Реймс, который находится в провинции Шампань, Ксавье Фор стал по ним скучать. Тем более, во Франции ужесточили законы, связанные с полетами. И, чтобы подняться в воздух на шаре, теперь надо ждать год, а то и два, рассказал воздухоплаватель.

"Я чувствую, что свободен здесь. А во Франции нет. У нас атмосфера плохой. Сейчас нехорошие люди во Франции. Потому что они всегда думают только про деньги. И у них плохая душа сейчас", — пояснил на ломаном русском француз.

По его словам, он не богач, и не знаменитый, как Жерар Депардье. Но очень хочет заниматься любимым делом здесь, в России. Сейчас мсье Фор живет в общежитии Кунгурского художественного колледжа. К более чем скромным условиям жизни относится философски: здесь много общения, есть где язык подучить. Он читает "Мастера и Маргариту" Булгакова, преподает французский язык в школе и мечтает наладить в Кунгуре туристический бизнес. А более всего он привык к русской кухне и небу, пишут Вести.ру.