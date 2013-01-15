Олимпийцы спросили Ирину Роднину, почему ее портрет оказался в мусорном баке

Член сборной команды России по гребле Евгений Салахов задал вопрос прославленной фигуристке, олимпийской чемпионке, депутату Госдумы Ирине Родниной, почему ее портрет оказался в мусорном баке в центре Москвы 13 января после "Марша против подлецов".

"Как гражданин, как человек который 25 лет посвятил занятиям спортом, как спортсмен, который участвовал в трех олимпийских играх, как человек на которого смотрят и словам которого верят, и пусть я не вставал на ступеньку олимпийского пьедестала, но я имею право знать, по какой причине ваш портрет со словом "позор!" оказался в мусорном баке в центре Москвы", - пояснил свой вопрос 33 - летний Салахов.

"Несколько дней назад вы проголосовали за закон, запрещающий американцам ("Википедия" говорит, что вы прожили там 12 лет, уверен что и сейчас часто бываете там) усыновлять детей сирот. В голове не укладывается ваша позиция как гражданина мира, а вы несомненно являетесь ей. Где доброта и мир в вашем поступке? Куда делись ваши спортивные принципы? Как вы пользуетесь политической силой? Почему вы с такой легкостью уподобились этим "жирными краснолицым" увальням из госдумы. Ведь ими, кроме жажды наживы и власти, не движет ничего. А вы имели ЛЮБОВЬ НАРОДА! Это важнее денег, это важнее всего. Ведь элементарно нажав кнопку "воздержалась" вы сохранили бы эту любовь. Какую же такую силу политическую нужно иметь, чтобы она была сильнее трех олимпийских медалей? Кого вы боитесь?", - спросил Роднину в своем открытом письме Евгений Салахов и предложил депутату два варианта реабилитации: Звание олимпийского чемпиона оно на то и звание, что дается на всю жизнь. И олимпийскому чемпиону все простительно - он может совершать любые глупости и народная любовь ему все простит, нужно лишь только попросить прощения! Вы способны на это? Либо второй вариант: на личном примере показать, как это - усыновить ребенка-инвалида".

Он пообещал лично достать при положительном ответе портрет Ирины Родниной из бака.

Евгений Салахов - мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ, серебряный призер чемпионата мира 2011 г, участник Олимпийских игр в Лондоне.