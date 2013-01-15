С. Пархоменко: «экс-жена Р. Адагамова не подаст на него в суд»

Российский журналист Сергей Пархоменко написал у себя на странице в Facebook, что бывшая жена блогера Рустема Адагамова соврала. По его мнению, в суд она подавать и не собиралась.



С. Пархоменко прочел обновленный пост мадам Дельсаль в «Живом журнале», где увидел, что она «признается, что никуда ни на кого подавать не собиралась». Журналист считает, что она это сделала потому, «что всю эту грязищу про Рустема Адагамова она просто выдумала». «А вы и не догадывались, правда? Какой сюрприз, какой сюрприз...», - иронизирует С. Пархоменко.

Напомним, что в конце декабря прошлого года бывшая жена Адагамова Татьяна Дельсаль в интервью телеканалу Russia Today обвинила экс-супруга, который входит в Координационный совет оппозиции, в интимной связи с несовершеннолетней девушкой из Норвегии. Недавно стало известно, что в отношении Адагамова была инициирована доследственная проверка по заявлению Дельсаль. При этом норвежская прокуратура признала, что у нее нет оснований для заведения уголовного дела против Адагамова.