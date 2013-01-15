Блогер проверил два утверждения «закона подлецов»

Известный блогер Антон Носик не поленился проверить два фактических утверждения, повторенных неоднократно пиарщиками «закона подлецов» в Интернете и в телеэфире за последний месяц.

Как только не называли противников «закона Димы Яковлева». Детоторговцам - единоросс Исаев. Екатерина Лахова сказала, что эти люди, выступающие против запрета усыновления детей-сирот гражданами США, развивают бизнес в США.

Антон Носик отмечает два момента: «Ложь №1. Ни одно уважающее себя государство не разрешает иностранцам усыновлять своих сирот. «С точностью до наоборот: ни одно уважающее себя цивилизованное государство не ищет повода помешать своим сиротам найти приёмных родителей».

Блогер пишет, что никакого запрета на усыновление иностранными гражданами детей из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии не существует. Как отметил Носик в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы», «иностранец может усыновить сирот даже из Швейцарии или Израиля (если, конечно, найдёт в этих странах сирот, которых не готовы принять местные семьи)».

Интернет-деятель узнал, что требования к усыновителям в разных странах варьируют (возраст, уровень доходов, состав семьи), но нигде в списке ограничений не фигурирует гражданство.

Антон Носит назвал «Ложью №2» утверждение сторонников ответа «закону Магнитского», что люди, протестующие против «закона подлецов», не интересовались детской темой до тех пор, пока ею не занялась Госдума.

Как пишет блогер: «Первыми против «закона подлецов» высказались вовсе не политические организации, будь то «Солидарность» или КС оппозиции, а как раз те далёкие от политики люди, которые непосредственно занимаются в последние 10 лет помощью сиротам, детским домам и медицинским учреждениям». По словам Носика, 20 декабря 2012 года под письмом президенту РФ Владимиру Путину с призывом не подписывать «закон подлецов» поставили подписи руководители фондов «Подари жизнь», «Детские сердца», «Помоги.Орг», «Дети Марии», «Настенька», «Адвита», «Вера», «Созидание», «Волонтёры в помощь детям-сиротам».

Он напомнил, что единственным депутатом от правящей партии «Единая Россия», голосовавшим против «закона подлецов», оказался Борис Резник, создатель и бессменный председатель Хабаровского краевого благотворительного фонда помощи детям с тяжёлыми патологиями «Надежда».

«Самые большие претензии к «закону подлецов» — как раз у тех, кто реально в теме сиротства и усыновления в России. Об этом вам никогда не расскажут в «Вестях недели», но реальность именно такова. Главными противниками закона выступают люди, которые для российских сирот сделали больше, чем Дума, Совфед и правительство, вместе взятые. Не говоря уже о пиарошных шавках, отрабатывающих свой постыдный бюджет», - подчеркнул Антон Носик.