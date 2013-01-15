Депутаты от "Справедливой России" предлагают изменить Семейный кодекс и закон "Об опеке и попечительстве". В Госдуму во вторник внесен законопроект, который отдает родственникам приоритет при усыновлении детей.

В пояснительной записке депутаты поясняют, что законопроект поможет упростить усыновление для российских граждан. Об этом сегодня сообщается на сайте нижней палаты.

Как поясняют авторы законопроекта, действующие российские законы почти не дают гарантий для усыновления родственникам ребенка, которые решают взять его в свою семью. Парламентарии хотят при усыновлении отдавать родственникам приоритет и запретить им отказывать в опеке только на том основании, что у них маленький доход или плохое жилье. По их мнению, родственная опека сохранит для ребенка привычную семейную среду и сгладит утрату родителей.

Передавать ребенка в приют или в приемную семью можно только в том случае, если от него отказались родственники или им невозможно передать опекунство или попечительство, говорится в документе.

Во втором пакете поправок в Семейный кодекс депутаты от "Справедливой России" предлагают на основании акта органов опеки отдавать детей в семьи, в которых они прожили более года, а также тем, кто регулярно забирал ребенка в течение двух лет на каникулы и выходные. Поправки также снимают ограничение на разницу в возрасте между усыновителем и усыновляемым если речь идет о родственниках (сейчас разница должна быть не менее 16 лет).

Как утверждают парламентарии, все эти изменения должны упростить усыновление для российских граждан.

Напомним, ранее во вторник депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, отменяющий статью, которая запрещает усыновление российских детей гражданами США.