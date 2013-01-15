За агрессивное вождение автомобилистов наказывать не будут. Во вторник Госдума отклонила предложенный законопроект депутатов от фракции ЛДПР, предлагавший наказывать автомобилистов за создание аварийных ситуаций.

Напомним, депутаты предлагали в законопроекте штрафовать водителей за управление автомобилем с риском создания аварийных ситуаций на 2,5-5 тысяч рублей. К агрессивному вождению, в частности, относят опасные маневры на дороге, перестроение в нарушение ПДД, неоднократное резкое торможение, а также создание искусственных помех для других участников движения.

По словам зампреда комитета Вячеслава Лысакова, который также возглавляет движение автомобилистов "Свобода выбора", сперва необходимо внести в ПДД понятие "агрессивное вождение", а потом рассматривать законопроект о его запрете.