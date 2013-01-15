Партии отказались поддержать ростовчан, собирающих подписи за отставку мэра

Сегодня в Ростове-на-Дону прошёл «круглый стол» по инициализации (инициализация - создание, активация, подготовка к работе, определение параметров) процедуры отставки мэра города Михаила Чернышёва. В Интернете за эту идею уже проголосовали более 6 000 жителей Ростова. Однако представители оппозиционных сил города (в том числе, и партии, представленные в государственной Думе) сочли эту инициативу пока несвоевременной, и заявили, что в ближайшее время не будут принимать участия в сборе голосов за отстранение от власти нынешнего ростовского градоначальника.

Руководитель инициативной группы ростовского отделения «Общенародного фронта» Нина Васильева убеждена, что нынешний мэр исполняет свои обязанности на оценку «удовлетворительно», и ростовчанам его отставка не нужна. Во время своего выступления на «круглом столе» она призвала журналистов не идти на поводу у зачинщиков «политических игр», которым «свержение» Михаила Чернышёва необходимо для удовлетворения своих политических амбиций.

Не поддержал идею смены мэра в ближайшее время и руководитель ростовского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Сергей Косинов, который считает, что отзыв действующего мэра не имеет смысла, пока регионом управляет назначенный губернатор Василий Голубев, бывший до этого главой Ленинского района Подмосковья.

Присутствовавшие на встрече представители КПРФ заявили, что не видят смысла менять градоначальника в ныне существующей политической системе. Региональные отделения партий «Парнас» и «Патриоты России» также разделяют подобную точку зрения.

Организовало и провело сегодняшний «круглый стол» Открытое Общественное правительство Ростовской области, которое как раз и выступило инициатором проведения интернет-голосования. Несмотря на позицию политических партий по этому поводу, ООПРО приняло решение о продолжении разработки стратегии дальнейших действий гражданских активистов по инициализации процедуры отставки нынешнего мэра Ростова-на-Дону.

Согласно стратегии ООПРО, следующим шагом на пути к отставке мэра должен стать сбор «физических» подписей жителей Ростова. Их должно быть собрано не менее 300 тысяч, что позволит в дальнейшем инициировать городской референдум и запустить юридическую процедуру отставки Михаила Чернышёва, который в 2010 году был в четвёртый раз избран мэром города. Тогда за него проголосовало как раз около 300 тысяч ростовчан.

«Голосование в Интернете показывает, что жители областного центра не просто недовольны работой нынешней городской администрации, но и готовы к переменам, - считает пресс-секретарь ООПРО Максим Афонин. - Шесть тысяч интернет-пользователей Ростова - а это, судя по всему, люди взрослые, ответственные, с активной гражданской позицией, - так вот, это весьма неплохая репрезентативная выборка. Она показывает, во-первых, что в Ростове развивается гражданское общество, а во-вторых, демонстрирует решимость горожан добиться задуманного».