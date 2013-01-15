Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что с 1 февраля в Москве появится новый единый билет на все виды транспорта, цены на билеты изменятся.

Максим Ликсутов сообщил, что в Москве "с 1 февраля вводится новый единый билет на все виды транспорта, разработанный на основе существующего в настоящее время билета на метро. Предусмотрено пять вариантов билета с фиксированным количеством поездок от пяти до 60 и увеличенным до 90 дней сроком действия, а также безлимитный вариант на 30 дней".

Он также рассказал, что "стоимость безлимитного единого проездного билета — 2200 рублей, что существенно ниже, чем совокупная цена действующих сегодня безлимитного билета на метро (1710 рублей) и безлимитного билета на наземный транспорт (840 рублей), и дешевле существующего сегодня единого проездного (2380 рублей)".

Заммэра уточнил, что для пассажиров, которые пользуются только метрополитеном, стоимость билета на 60 поездок снизится с 1245 до 1200 рублей, а с начала января стала бесплатной пересадка с метро на монорельс.

Кроме того, с 1 апреля "в продаже появится билет "90 минут", который включает одну поездку на метро и неограниченное количество пересадок на наземном транспорте в течение 90 минут с момента валидации билета; вводится система "электронный кошелек", который со временем позволит "записывать" все виды билетов".

Максим Ликсутов также пояснил, что "со 2 апреля произойдет округление цен. При этом, стоимость проезда в целом не вырастет, а по билетам на 20, 40 и 60 поездок стоимость одной поездки снизится. Новая система будет стимулировать пассажиров к покупке проездных на 11 и более поездок и отказываться от приобретения разовых", передают интернет-СМИ.