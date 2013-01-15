Главе ФМС присвоен ранг министра

Федеральной миграционной службы (ФМС) Константину Ромодановскому ранг министра. Ранее служба имела ранг федеральной службы под руководством правительства России.

В президентском указе говорится: "Установить, что Федеральную миграционную службу возглавляет руководитель в ранге федерального министра".

Согласно документу, устанавливается предельная численность сотрудников органов внутренних дел, прикомандированных к ФМС, которая составляет 16 290 человек.