Главе ФМС присвоен ранг министра
15 января 2013, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральной миграционной службы (ФМС) Константину Ромодановскому ранг министра. Ранее служба имела ранг федеральной службы под руководством правительства России.
В президентском указе говорится: "Установить, что Федеральную миграционную службу возглавляет руководитель в ранге федерального министра".
Согласно документу, устанавливается предельная численность сотрудников органов внутренних дел, прикомандированных к ФМС, которая составляет 16 290 человек.