Во вторник в ГУМЧС по России предупредили, что в ближайшие дни в Центральном регионе прогнозируется ухудшение погодных условий. Граждан просят соблюдать осторожность на дорогах, по возможности избегать дальних поездок.

В сообщении ГУМЧС по РФ говорится, что "16-17 января прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня на территории округа, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, ограничениями в работе авиации на аэродромах базирования и вертолетных площадках, затруднением при ведении аварийно-восстановительных работ. Ожидается "сильный мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, порывы ветра 15-20 м/секунду. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Сообщается также, что 16-17 января, обильный мокрый снег выпадет с сильными порывами ветра пройдет "в области циклона и атмосферных фронтов, на территории округа в Тверской, Московской, Владимирской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской областях, на юге округа в Курской, Белгородской и Воронежской областях".

ГУМЧС РФ рекомендует гражданам "соблюдать осторожность на дорогах, по возможности избегать дальних поездок. Находясь на улице избегать приближения к плохоукрепленным и высотным конструкциям, рекламным щитам и т.п. Обратить внимание на безопасность пожилых людей, людей с ограниченными физическими возможностями, безопасность детей".