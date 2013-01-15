Лукашенко предложил журналистам встать на лыжи и коньки, приз - пост президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента не раньше, чем этого захочет белорусский народ. А представителям прессы он предложил встать на лыжи и коньки, чтоб посоревноваться с ним, победитель гонки займет кресло президента.

"Будет народ избирать — будет Лукашенко столько сроков, сколько вы его выберете. И если, конечно, ему будет позволять здоровье", - заявил он.

Сегодня на пресс-конференции для представителей СМИ белорусский президент сказал, что "если у вас есть какие-то сомнения по выборам, то мы знаем их в этой аудитории. Если у вас есть сомнения по здоровью, то берите коньки, лыжи и завтра попробуем. Бежим 10 километров. Если вы приходите первым, то вы завтра будете президентом".

Журналисту, задавшему вопрос о здоровье президента Венесуэлы Уго Чавеса, белорусский лидер попросил воздержаться от "злорадства" по поводу состояния здоровья президента Венесуэлы Уго Чавеса. Он сказал: "Одно могу сказать: все — и ты, и я, и Чавес — находимся под Богом. Не надо злорадствовать по этому поводу и не надо намекать на то, сколько там сроков (президентских) и так далее", — посоветовал он.

Стоит отметить, что Александр Лукашенко возглавляет Белоруссию уже 19 лет. Столь долгий срок его правления нередко становится поводом для ироничных комментариев со стороны журналистов, блогеров и зарубежных политиков. Вот и на проходящей сегодня пресс-конференции его по-видимому не порадовали вопросы корреспондентов "Радио Свобода", он посетовал: "Какие вы там злые люди".