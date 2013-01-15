Новостройки Саранска угрожают безопасности полетов

Приостановить строительство жилья у аэропорта города Саранска – с таким требованием выступила Рузаевская транспортная прокуратура после проверки приаэродромной территории. По мнению прокуроров, капитальное строительство жилых зданий в пределах аэропорта столицы Мордовии является прямым нарушением законодательства о безопасности полетов.

В настоящее время две крупнейшие строительные компании республики возводят жилой комплекс из девяти многоэтажных домов на улицах, расположенных в десятикилометровой зоне аэропорта Саранск, причем строительство ведется без согласования с уполномоченным органом. Подобное несанкционированное размещение жилых объектов в пределах приаэродромной территории может повлечь гибель людей, разрушение воздушных судов и объектов надземной инфраструктуры, считают в транспортной прокуратуре.

В настоящее время Рузаевский транспортный прокурор направил в суд два исковых заявления, где потребовал приостановить деятельность застройщиков по возведению жилых домов.