Лукашенко положительно относится к тесной интеграции постсоветских стран

Во вторник в Минске на пресс-конференции белорусский президент Александр Лукашенко заявил журналистам, что поддерживает Россию в стремлении наладить тесную интеграцию постсоветских стран, но происходить это должно без спешки.

"В том, что Россия, наконец-то, пытается цивилизованным образом собрать эти государства, ничего плохого нет. Может быть, России хотелось бы более быстрых шагов, может быть, радикальных шагов. Но ни Казахстан, ни Белоруссия не пойдут на это с бухты-барахты", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что сегодня постсоветские страны строят свои отношения, исходя из своих интересов, и дальше будут так их строить. Он привел пример: недавно Таджикистан заявил о решении вступить не в Таможенный союз, а в ВТО, "взял и вступил, это его право. Мы с Казахстаном, находясь в ЕЭП, активно ведем переговоры о вступлении в ВТО. Придет время - вступим".

Кроме того, Александр Лукашенко сообщил, что намерен во время визита в Грузию в ближайшее время обсудить с грузинским руководством вопрос возвращения Грузии в СНГ, поскольку Содружество – "это зона интересов Грузии". Однако он признал, что не видит сейчас "страстного желания руководителей Грузии двигаться в этом направлении". По-видимому, кто-то на Западе сдерживает грузинское руководство двигаться в этом направлении, считает президент.

По его мнению, Грузии совсем необязательно входить в военные организации Содружества, "но делать какие-то шаги навстречу своим соседям надо. Ну, с Россией не получается в силу каких-то там обстоятельств. Но для того, чтобы использовать эту площадку и по человечески общаться и с нами, и с Россией – это же возможно. Зачем это отвергать. Поэтому я за этот процесс. Сейчас все зависит от Грузии. Ни от СНГ, ни от России, ни от нас. Только от Грузии. Будет желание Грузии – они будут вместе с нами за общим столом обсуждать общие проблемы, в том числе и проблемы Грузии".

Комментируя недавнее заявления Хилари Клинтон, в котором она выразила обеспокоенность по поводу развития интеграции в СНГ, Александр Лукашенко сказал, что если "их волнует, что происходит на постсоветском пространстве, так нас волнует то, что у них происходит в Афганистане, Ираке, на "арабской дуге". Он отметил: "Мы понимаем их волнения, но мы не воюем. Мы же не взяли пистолеты, автоматы и не пошли по границе этих государств. У них (США), видите ли, везде зона их жизненных интересов. Вас это волнует? Волнует, и меня это волнует".