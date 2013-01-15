В Псковской области вводятся трезвые дни

В Псковской области с 1 апреля вступят в силу ограничения по продаже алкоголя. Постановлением областной администрации в регионе запрещается продажа алкоголя в период с 21 до 10 часов, вводится запрет розничной продажи алкоголя с 12 до 10 часов следующего дня в праздник выпускников общеобразовательных учреждений, День защиты детей и в День знаний.

Кроме того, вводятся дополнительные ограничения мест продажи спиртного. Запрещено торговать алкогольной продукцией в зонах рекреационного назначения, то есть в парках, скверах, у прудов, на пляжах; запрещено продавать спиртное в нестационарных торговых объектах, в которых оказываются услуги общественного питания (исключение составит пиво); запрещается продавать данную продукцию в торговых точках в зданиях общежитий; определен запрет продажи алкоголя на вынос точками общественного питания. Об этом «АН-онлайн» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сейчас действует минимальное 50-метровое ограничение допустимого расстояния от учреждений образования, здравоохранения, спортивных объектов до точек продажи алкогольной продукции. Региональный Уполномоченный по правам ребенка Дмитрий Шахов предложил принять меры поощрения индивидуальных предпринимателей, которые откажутся от продажи алкоголя.

Общественники предлагают увеличить допустимое расстояние от образовательных, медицинских и спортивных учреждений до объектов розничной торговли алкоголем до 300 метров, отделить продажу продуктов питания от продажи алкоголя, ограничить время продажи алкоголя с 11 до 19 часов, ввести «трезвые дни» (1 июня, 1 сентября, выпускные и последние звонки в образовательных учреждениях).