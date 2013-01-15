Должников по алиментам могут лишить водительских прав

Должников по алиментам на содержание детей могут в ближайшее время лишить водительские права. Соответствующий закон подготовлен в Совете Федерации и в ближайшее время будет направлен в Государственную думу РФ.

Согласно законопроекту, инициированному депутатами верхней палаты парламента, решение о временном изъятии прав должен принимать суд.

Уточним, решение о лишении прав не может быть принято, если задолженность по алиментам не превышает 5 тысяч рублей.

Ограничения не коснутся тех граждан, для которых автомобиль является основным законным источником дохода.

Для возвращения водительских прав должникам необходимо будет обратиться в агентство по лицензированию водителей и транспортных средств.