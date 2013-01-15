Урюпинск, первым встретит олимпийский огонь в Волгоградской области

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе правительства Волгоградской области, сегодня стартовала компания по отбору факелоносцев для участия в эстафете Олимпийского огня-2014. Среди тех, кому доверят пронести его по территории региона, может оказаться любой волгоградец не моложе 14 лет.

Зато уже известно, что первой в Волгоградской области факел встретит столица российской провинции - город Урюпинск. Эстафета прибудет в край самых теплых пуховых платков и уникальных коз в середине января 2014 года. По случаю прибытия к ним Олимпийского огня, казаки уже запланировали на центральной площади народные гуляния. А затем факел отправится в Волгоград. В областном центре его маршрут пройдет по территориям четырех районов из восьми.

Маршрут доставки огня в столицу Белой Олимпиады – 2014 пройдет через 2900 населенных пунктов страны во всех 83 субъектах Российской Федерации в течение 123 дней.