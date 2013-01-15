Крупнейшие предприятия Казани попали под масштабную экологическую проверку

Сегодня работники казанской природоохранной прокуратуры совместно с инспекторами Минэкологии РТ отправились с проверкой на промышленное предприятие «Казаньоргсинтез» - крупнейший в Европе производитель полиэтилена.

Проверяющих, прежде всего, интересуют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы в поверхностные водные объекты и накопление отходов производств и потребления. Проверки будут осуществляться и по плану, и внепланово. Список предприятий по понятным причинам не разглашается. Об этом сообщил сегодня «АН-онлайн» руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Альберт Сабирзянов. «В число проверяемых объектов вошли те предприятия, которые оказывают ощутимое воздействие на окружающую среду», - пояснил А. Сабирзянов.

Также сегодня в Казани прошел брифинг, посвященный Году экологической культуры и охраны окружающей среды в РТ, на котором министр экологии и природных ресурсов РТ Артём Сидоров отметил, что в республике и в дальнейшем будет реализовываться проект по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, стартовавший в 2012 году. «Речь идет о разработке республиканской программы внедрения оборудования по рекуперации паров моторных топлив на всех АЗС республики», - пояснил А.Сидоров.

Глава профильного министерства далее сообщил, что 1 апреля в республике начнется двухмесячник по санитарной очистке Татарстана.