Прокурор Московской области: Коррупция в Подмосковье выросла

Во вторник прокурор Московской области Александр Аникин сообщил, что в 2012 году число выявленных нарушений коррупционного характера выросло в Подмосковье более чем на треть по сравнению с 2011 годом.

Александр Аникин сказал на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Московской области: "К сожалению, год от года растет число правонарушений в сфере противодействия коррупции, выявляемое как органами прокуратуры, так и другими государственными правоохранительными органами. За 2012 год зафиксировано 8,3 тысячи нарушений — эта цифра на одну треть больше, чем за аналогичный период 2011 года".

По словам подмосковного прокурора, две трети от общего числа нарушений выявлены на уровне органов местного самоуправления. Так, уголовные дела в 2012 году были возбуждены в Подмосковье в отношении главы поселка Загорянка, главы Чеховского района, главы сельского поселение Рязановское, главы администрации Луховицкого района.

Он также сообщил, что "в суд направлено 247 уголовных дела коррупционной направленности в отношении 296 лиц", передают интернет-СМИ.