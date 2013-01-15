Лукашенко: У России и Белоруссии нет противоречий

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на пресс-конференции для белорусских и иностранных СМИ, что между Москвой и Минском не существует противоречий по нефтяному балансу на 2013 год.

Белорусский лидер сказал: "Мы с Путиным договорились по всем вопросам. У нас есть взаимные обязательства по нефти и природному газу, и мы их выполняем и будем выполнять. Мы договорились: России надо перерабатывать нефть, и они будут ее перерабатывать на наших заводах".

Также глава Белоруссии заявил, что вопрос по поводу претензий российской стороны на $1,5 млрд в качестве компенсации от беспошлинного реэкспорта нефтепродуктов с территории Белоруссии Москвой снят: "Никто из россиян не собирался вводить против нас санкции. Свидетельством тому является, что мы этот вопрос спокойно решили, даже не обсуждая его", - цитируют Лукашенко российские СМИ.

Поясним, Александр Лукашенко опроверг заявления посла России в Белоруссии Александра Сурикова, который на своей итоговой пресс-конференции в конце 2012 года заявил о том, что в переговорах по нефтяному балансу на 2013 год существуют определенные сложности, связанные, по словам дипломата, с действовавшим в 2012 году в Белоруссии "растворительным бизнесом" (речь идет о том, что Россия предложила вернуть в российский бюджет пошлины, недополученные от экспорта из Белоруссии растворителей, разбавителей, смазочных материалов и так далее).