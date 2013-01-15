Младших детей Ирины Кабановой заберут родственники из Украины

Младших детей Ирины Кабановой — четырехлетнего Тараса и двухлетнюю Дашу — заберет бабушка на Украину. Мать журналистки, убитой собственным мужем - ресторатором и блогером Алексеем Кабановым - приехала в Москву из Донецка.

Малыши Ирины Кабановой сейчас находятся в тушинской детской больнице. Столичные власти сообщили, что бабушке Ильи Тараса и Дарьи Кабановых оформляется временная регистрация, чтобы как можно быстрее можно было оформить документы об опеке над детьми. Мать Ирины в настоящее время живет в съемной квартире в Москве.

Руководитель департамента соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил, что старшего сына уже забрал его биологический отец — первый муж убитой женщины, юрист международной компании Pynes&Moerner Максим Горцакалян, передает РИА Новости.

Шестилетний Илья будет жить в Москве, хотя ранее СМИ передавали, что отец приехал за мальчиком из Израиля.

Напомним, Алексей Кабанов задушил собственную жену после семейной ссоры на кухне съемной квартиры. После этого он расчленил женщину в ванной. Все это время дети находились в комнате. Он отвлекал их, чтоб они не заходили в ванную.

Те, кто знал Ирину, говорят, что она жила как в аду. Постоянно не хватало денег. Она продала свою квартиру. Муж организовал бизнес, открыл ресторан. Но дело не пошло — прогорели. Денег не хватало на оплату съемной квартиры и няню. Ирина Кабанова подрабатывала радиоведущей.

Друзья Ирины замечали на ее теле синяки. Предполагали, что Алексей распускал руки. Но, как отмечают они, Кабанова разводиться не хотела, боялась.

Подозреваемый в убийстве находится под арестом.