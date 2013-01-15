Во вторник депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гудков, Илья Пономарев и Валерий Зубов предложили изъять из так называемого "закона Димы Яковлева" статью, предусматривающую запрет на усыновление детей-сирот из РФ гражданами США.

Депутаты пояснили, что они инициируют исключение четвертой статьи из федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации", который был подписан президентом РФ и который вступил в действие с 1 января 2013 года.

В пояснительно записке к документу говорится, что "предложение по отмене указанной статьи обосновано необходимостью защиты прав детей-сирот на усыновление и жизнь в полноценной семье вне зависимости от гражданства и национальной принадлежности усыновителей. Право детей-сирот на усыновление не должно зависеть от политических, идеологических, экономических и прочих противоречий субъектов международных отношений".

Кроме того, депутаты напомнили, что под петицией против "антимагнитского закона" "Новая газета" уже собрала более 130 тысяч подписей граждан России.

Сегодня стало известно, что Госдума приняла к сведению информацию о рассмотрении более 100 тысяч подписей против принятия "закона Димы Яковлева". Петиция была рассмотрена на заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству накануне.