Госдума «приняла к сведению» подписи против «закона Яковлева»

Госдума приняла к сведению информацию о рассмотрении 100 тысяч подписей против принятия «закона Димы Яковлева». Накануне петиция была рассмотрена на заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству.

«Спасибо, мы приняли информацию к сведению», — сказал спикер Госдумы Сергей Нарышкин по окончании выступления главы комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина.

Накануне петиция со 100 тысячами подписей за отмену «закона Димы Яковлева» была рассмотрена на заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству, который пришел к выводу, что правовые основания для ее рассмотрения на заседании нижней палаты парламента отсутствуют.



Для сбора подписей под коллективными обращениями граждан, которые должны быть рассмотрены в парламенте, может быть создан отдельный сайт, сообщает gazeta.ru. Плигин также заверил, что депутаты Госдумы будут активными участниками внедрения в практику процесса работы над общественными инициативами. В то же время Плигин вновь подчеркнул, что «не могут служить предметом <рассмотрения> различного рода инициативы, в частности, те, в которых подвергаются сомнению принципиальные основы российской государственности или ставятся вопросы о компетенции или легитимности легитимно сформированных организаций государственной власти Российской Федерации», очевидно, имея в виду другую петицию — о роспуске Госдумы, под которой на сайте «Новой газеты» подписались уже не менее 120 тысяч человек и которую Дума не рассматривала.