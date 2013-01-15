Дмитрий Медведев прокомментировал оценку работы министров

Глава правительства Дмитрий Медведев считает, что оценивать работу кабинета министров может только президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Тимакова.

«По мнению Медведева, единственным человеком, который может оценивать эффективность деятельности отдельных министров и правительства может быть только президент», — сказала Наталья Тимакова.

«Что же касается высокопоставленных сотрудников администрации (президента), если такие существуют, а не придуманы журналистами, так как в заметке не названа ни одна фамилия, то их обязанности определены — обеспечивать деятельность главы государства», — добавила пресс-секретарь Медведева, сообщает km.ru.

Ранее «АН» сообщали: газетой "Известия" был проведен опрос сотрудников администрации Кремля. В опросе участвовали советники и помощники президента, руководители департаментов и управлений президентской администрации.