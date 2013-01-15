Всевеликое Войско Донское – на грани раскола

Казаки Ростовского округа Всевеликого Войска Донского на своём большом Круге выдвинули кандидатуру Ивана Капустина, возглавляющего в настоящий момент Черкасский округ, на место войскового атамана ВВД, которое сейчас занимает депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий.

Нового атамана донские казаки изберут 9 февраля. Меж тем список возможных кандидатур на роль нового лидера казачьего движения на Дону наводит на мысль о наличии внутри Войска, как минимум, разногласий, а, фактически, о скором возможном расколе внутри донского казачества.

Разногласия эти внутри ВВД зрели уже давно, а в открытую форму вылились сразу же после того, как действующий войсковой атаман Виктор Водолацкий, вернувшись с должности заместителя губернатора на депутатство в Госдуму, объявил, что больше не будет баллотироваться в атаманы. И сразу же назвал имя своего преемника. На своё место он предложил кандидатуру Игоря Казарезова – своего многолетнего заместителя, в последнее время возглавлявшего департамент по казачеству в региональном правительстве.

Предложение среди казаков единодушной поддержки не встретило, более того, послышались голоса о возможном выходе из состава ВВД и создании новых казачьих войск. И вот казаки Ростовского округа, собравшись на свой большой Круг, выдвинули

собственную кандидатуру - Ивана Капустина, который возглавляет сейчас Черкасский округ.

Капустин – казак известный, пользующий в войске большим авторитетом. Кандидатура изначально сильная – при всех преимуществах официального кандидата, каковым, очевидно, на Большом войсковом Круге станет Игорь Казарезов.

На Дону ни для кого не секрет, что многие казаки Ростовской и Волгоградской областей негативно относятся к личности Виктора Водолацкого, считая его «ряженым казачком». Учитывая, что его ставленник Игорь Казарезов является его же давним помощником, по мнению многих рядовых казаков, нет никаких оснований надеяться, что в Войске Донском грядут перемены.

Напомним, что на Круге, помимо выборов войскового атамана, будет дан старт процессу вхождения донского казачества в реестр государственной и иной службы. Для этого сегодня проводится перерегистрация казачьих обществ Всевеликого Войска Донского. К началу февраля она должна быть завершена.

И как в дальнейшем будет на деле реализовываться концепция государственной политики в отношении казачества, во многом зависит и от конкретной личности войскового атамана ВВД.