Счетная палата проверит компанию Елены Скрынник

Счетная палата проведет независимую проверку деятельности компании, которую долгое время возглавляла бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник - ОАО "Росагролизинг".

Как заявил на пресс-конференции в Москве председатель Счетной палаты Сергей Степашин, речь идет о проверке деятельности компании за последние 10 лет. "Мы сравним, посчитаем и разберемся", - пообещал он, сообщает РБК.

С.Степашин уточнил, что проверку возглавит его заместитель, а участие в ней примут и независимые эксперты.