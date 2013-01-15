До 1 млн будут штрафовать за спекуляцию билетами Сочинской Олимпиады

На территории Российской Федерации вступил в силу закон, согласно которому за спекуляцию билетами Олимпиады-2014 юридические лица будут штрафовать от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Для граждан штраф за спекуляцию предусмотрен в размере стоимости от 5 до 10 билетов. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 10 до 20 билетов.

Согласно документу, стоимость билетов на соревнования и церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи устанавливается правительством РФ по согласованию с Международным олимпийским комитетом.

Российский кабмин также может регулировать стоимость гостиничного обслуживания на территории Краснодарского края на период до 1 июля 2014 года.