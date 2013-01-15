Борис Немцов считает «Марш против подлецов» эффективным

Лидер оппозиционной партии РПР-ПАРНАС Борис Немцов ответил скептикам на их высказывания по поводу того, что марш 13 января был многолюдным, но бестолковым. Оппозиционер написал на своей странице в Facebook, что многие люди помимо неэффективности увидели, что на марш было потрачено слишком много денег.

«Бюджет Марша - 250 тысяч рублей, меньше, чем годовой бюджет на содержание одного (!!!) ребенка в детдоме», - отразил выпады скептиков Б. Немцов.

Кроме того, по мнению главы РПР-ПАРНАС, основным следствием марша стало то, что «подлецы в Кремле, ненавидя все живое, будут вынуждены увеличить расходы на детей». Б.Немцов напомнил, что наверху уже говорят об этом, а позже «за хозяевами рост расходов на детей поддержат думские холопы». «Даже не сомневайтесь», - заключает оппозиционер, отстаивая свою точку зрения об эффективности прошедшей акции.