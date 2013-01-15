Российское посольство в США стало площадкой протеста

13 января перед посольством России в Вашингтоне также прошел митинг против принятого Госдумой «закона Димы Яковлева», который вступил в силу с 2013 года. В нем приняли участие русскоязычные жители Вашингтона и Балтимора, в том числе те, кто пытался пройти процедуру усыновления детей из России раньше.

«Протест направлен в адрес правительства России и депутатов Госдумы, - цитирует Public Post слова политтехнолога из России Артура Назаренко, принявшего участие в этом митинге. - Все знают, что их дети за деньги российских налогоплательщиков учатся в западных школах, университетах. Они не видят будущего в России и они лишают детей-инвалидов возможности существовать в нормальном обществе, где они будут интегрированы в это общество, и будущее это для многих связано с излечением от их болезней, с окружением теплом и заботой. Если Россия будет продолжать принимать такие антинародные законы, то этой власти не так долго осталось».

В конце декабря «АН-онлайн» писали, что российское посольство отказалось принять нескольких усыновленных из России американцев вместе с трехкратной чемпионкой Паралимпийских игр Татьяной МакФадден с петицией к президенту Владимиру Путину.