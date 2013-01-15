Эдуард Лимонов призвал Олега Кашина «быть проще»

Лидер оппозиционной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов ответил у себя в «Живом журнале» на статью журналиста Олега Кашина «Сезон разочарований». В заметке О. Кашин рассуждает на тему того, что Э. Лимонов «сближается с властью».



В своей утренней проповеди главарь левых сил призывает оппозиционного журналиста «верить в него». «Я тебя не подведу Олег, я буду стоять как скала среди всего этого дерьма и телодвижений, среди коллективных истерик, незыблемым и неподкупным до конца дней моих»,- пишет лидер «Другой России».

Э. Лимонов и дальше стоит на своем, в очередной раз высказывая свою позицию по поводу «Марша против подлецов» 13 января. По его мнению, «российским детям место в России, и только в России, хоть вы сто тысяч дублёнок против меня выводите». В предыдущей проповеди лидер левых назвал шествие 13 января маршем «оппозиции в дубленках».

Напомним, что ранее Э. Лимонов назвал марш против закона подлецов и за роспуск Госдумы «проамериканским» и призвал своих сторонников не ходить на него. В ответ на это глава РПР-ПАРНАС Борис Немцов охарактеризовал его как «подлеца», которому все равно, что случится с российскими детьми-инвалидами, не получающими должного лечения в нашей стране.