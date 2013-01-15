Жалобы на «убитые» дороги Смольный побили цифрами

Люди жалуются, что за праздники по Северной столице словно Мамай прошелся – дороги разбиты донельзя. Но в комитете по благоустройству заявили, что над гладкостью асфальта работали, в том числе, на новогодних каникулах.

На совещании в комитете озвучили цифры. За 2-11 января в Петербурге восстановили 568 квадратных метров асфальтового покрытия. Работы по ямочному ремонту проводили в 722 местах города. - Одна из серьезных причин, вызывающих разрушение асфальта, - вскрытие дорожного полотна при ремонте подземных инженерных коммуникаций, - пояснил председатель Комитета по благоустройству Владимир Абраменко.

В прошлом году количество плановых и аварийных вскрытий в Санкт-Петербурге превысило семь с половиной тысяч, общая площадь вскрытий составила 221,5 тысяч квадратных метров. пишет КП. По весне, как только сойдет снег, Центр комплексного благоустройства в первую очередь проконтролирует гарантийные участки дорог.