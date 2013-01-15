В Кремле назвали пять министров, работающих малоэффективно

Газетой "Известия" был проведен опрос сотрудников администрации Кремля. В опросе участвовали советники и помощники президента, руководители департаментов и управлений президентской администрации.

Семь членов правительства России работают "ударно", девять - "стабильно", пятеро - "малоэффективно". В число неэффективных министров попали Дмитрий Ливанов из Минобразования, Игорь Слюняев из Минрегиона, Максим Соколов из Минтранса и Максим Топилин из Минтруда, а также министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев. Двое из них, Ливанов и Топилин, в сентябре получили выговоры от президента, а Слюняев только в октябре сменил на министерском посту Олега Говоруна, который также получил выговор, а потом был уволен. Президент также в ноябре назвал неэффективной работу министерства по развитию Дальнего Востока и заявил о возможности его замены ведомством в статусе госкорпорации.



Самые высокие оценки получила работа Владимира Колокольцева (МВД), Сергея Шойгу (Минобороны) и Владимира Пучкова (МЧС). Как "стабильная" оценивается работа руководителей Минэкономразвития, Минприроды, Минкульта, Минспорта, Минсвязи, Минэнергетики, Минздрава и Минсельхоза, а также министра по связям с открытым правительством.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса, заявил, что оценки сотрудников администрации носят сугубо субъективный характер, а формальная система показателей эффективности министров обсуждается давно, но пока не сформирована.